Fresenius Lønninger

Freseniuss lønn varierer fra $75,170 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $213,925 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fresenius. Sist oppdatert: 10/18/2025

Maskiningeniør
$89.6K
Produktleder
$156K
Prosjektleder
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Programvareutvikler
$75.2K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fresenius er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $213,925. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fresenius er $122,663.

