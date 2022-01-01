Upgrade Lønninger

Upgrades lønn varierer fra $54,880 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $211,050 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Upgrade . Sist oppdatert: 11/16/2025