Upgrade Lønninger

Upgrades lønn varierer fra $54,880 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $211,050 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Upgrade. Sist oppdatert: 11/16/2025

Programvareingeniør
Median $143K
Produktleder
Median $207K
Datavitenskaper
Median $116K

Forretningsanalytiker
$54.9K
Dataanalytiker
$90.5K
Finansanalytiker
$88.2K
Personalavdeling
$79.7K
Produktdesigner
$129K
Rekrutterer
$95.6K
Programvareutviklingsleder
$211K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Upgrade er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Upgrade er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $211,050. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Upgrade er $105,800.

