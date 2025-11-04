Selskapskatalog
ThoughtFocus Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in India hos ThoughtFocus utgjør totalt ₹707K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ThoughtFocuss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
ThoughtFocus
Software Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹707K
Nivå
-
Grunnlønn
₹707K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos ThoughtFocus?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos ThoughtFocus in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹1,299,060. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ThoughtFocus for Programvareingeniør rollen in India er ₹706,952.

