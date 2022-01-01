Selskapsoversikt
Tempo
Tempo Lønninger

Tempos lønnsområde varierer fra $2,472 i total kompensasjon årlig for Løsningsarkitekt i nedre ende til $248,750 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Tempo. Sist oppdatert: 8/16/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $154K
Produktdesigner
Median $167K
Driftssjef
$102K

Forretningsanalytiker
$139K
Dataanalytiker
$85.2K
Maskinvareingeniør
$131K
Personal
$204K
Produktsjef
$78.3K
Rekrutterer
$84.6K
Programvareingeniørsjef
$249K
Løsningsarkitekt
$2.5K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Tempo er Programvareingeniørsjef at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $248,750. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Tempo er $130,650.

