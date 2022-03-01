Selskapskatalog
Schrödinger
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Schrödinger Lønninger

Schrödingers lønn varierer fra $29,678 i total kompensasjon per år for en Løsningsarkitekt på laveste nivå til $207,060 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Schrödinger. Sist oppdatert: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programvareingeniør
Median $171K
Informasjonsteknolog (IT)
$144K
Produktleder
$207K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Prosjektleder
$199K
Løsningsarkitekt
$29.7K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Schrödinger er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Schrödinger er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $207,060. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Schrödinger er $171,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Schrödinger

Relaterte selskaper

  • AppFolio
  • Appian
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser