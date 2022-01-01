Selskapskatalog
Roper Technologies
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Roper Technologies Lønninger

Roper Technologiess lønn varierer fra $2,902 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $149,250 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Roper Technologies. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Forretningsanalytiker
$63.3K
Kundeservice
$2.9K
Dataforsker
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktdesigner
$80.4K
Programvareutvikler
$122K
Løsningsarkitekt
$149K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Roper Technologies薪资最高的职位是Løsningsarkitekt at the Common Range Average level，年度总薪酬为$149,250。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Roper Technologies的年度总薪酬中位数为$101,400。

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Roper Technologies

Relaterte selskaper

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser