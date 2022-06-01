Selskapskatalog
SADA
SADA Lønninger

SADAs lønn varierer fra $21,128 i total kompensasjon per år for en Tekstforfatter på laveste nivå til $295,515 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos SADA. Sist oppdatert: 9/9/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $175K
Løsningsarkitekt
Median $230K
Aktuar
$99.5K

Tekstforfatter
$21.1K
Kundeservice
$40.8K
Personalavdeling
$148K
Produktdesigner
$101K
Programleder
$43.4K
Prosjektleder
$138K
Salg
$160K
Cybersikkerhetsanalytiker
$224K
Programvareutviklingsleder
$296K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos SADA er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $295,515. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos SADA er $142,973.

