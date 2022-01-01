Axoni Lønninger

Selskapskatalog
Axonis lønn varierer fra $155,000 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $165,825 for en Forretningsanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Axoni. Sist oppdatert: 11/17/2025

Programvareingeniør
Median $155K
Forretningsanalytiker
$166K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Axoni er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Axoni er Forretningsanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $165,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Axoni er $160,413.

Andre ressurser