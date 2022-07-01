Selskapskatalog
Relay Payments
Relay Payments Lønninger

Relay Paymentss lønn varierer fra $88,555 i total kompensasjon per år for en Produktleder på laveste nivå til $218,900 for en Dataforskningsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Relay Payments. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Dataforskningsleder
$219K
Produktleder
$88.6K
Salg
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Relay Payments er Dataforskningsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $218,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Relay Payments er $128,640.

