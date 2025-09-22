Selskapskatalog
Reddit
Reddit UX-forsker Lønninger

UX-forsker-mediankompensasjonspakken in United States hos Reddit utgjør totalt $260K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Reddits totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Totalt per år
$260K
Nivå
IC4
Grunnlønn
$210K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
5 År
Reddit logo

$20K

Siste lønnsrapporter
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (100.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Reddit in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $481,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Reddit for UX-forsker rollen in United States er $260,000.

Andre ressurser