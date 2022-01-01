Selskapskatalog
Reddit Lønninger

Reddits lønn varierer fra $125,899 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $874,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Reddit. Sist oppdatert: 8/29/2025

Programvareutvikler
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Dataforsker
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Produktdesigner
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Designer

Programvareutviklingsleder
Median $515K
Salg
IC3 $176K
IC4 $175K
Dataforskningsleder
Median $450K
UX-forsker
Median $260K
Finansanalytiker
Median $140K
Prosjektleder
Median $145K
Rekrutterer
Median $145K
Regnskapsfører
Median $154K

Teknisk Regnskapsfører

Dataanalytiker
$250K
Informasjonsteknolog (IT)
$210K
Programleder
$201K
Cybersikkerhetsanalytiker
$222K
Løsningsarkitekt
$147K

Dataarkitekt

Teknisk programleder
$176K
Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (100.00% årlig)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Reddit er Programvareutvikler at the IC6 level med en årlig totalkompensasjon på $874,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Reddit er $235,959.

