Reddit
Reddit Teknisk programleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Teknisk programleder totalkompensasjonen in United States hos Reddit varierer fra $151K til $211K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Reddits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$162K - $191K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$151K$162K$191K$211K
Vanlig Område
Mulig Område

Reddit logo

$20K

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (100.00% årlig)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk programleder hos Reddit in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $210,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Reddit for Teknisk programleder rollen in United States er $151,200.

Andre ressurser