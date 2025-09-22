Selskapskatalog
Reddit
  • Lønninger
  • Programleder

  • Alle Programleder lønninger

Reddit Programleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programleder totalkompensasjonen in United States hos Reddit varierer fra $162K til $230K per year. Sist oppdatert: 9/22/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$184K - $218K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$162K$184K$218K$230K
Vanlig Område
Mulig Område

Reddit logo

$20K

Opptjeningsplan

100%

ÅR 1

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (100.00% årlig)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Reddit er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programleder bij Reddit in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $230,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reddit voor de Programleder functie in United States is $162,000.

Andre ressurser