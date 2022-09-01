Precision Castparts Lønninger

Precision Castpartss lønn varierer fra $72,471 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $196,980 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Precision Castparts . Sist oppdatert: 9/18/2025