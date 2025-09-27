Selskapskatalog
Playrix
Finansanalytiker-mediankompensasjonspakken in Ireland hos Playrix utgjør totalt €80.5K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Playrixs totalkompensasjonspakker.

Median Pakke
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Totalt per år
€80.5K
Nivå
-
Grunnlønn
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i selskapet
7 År
Års erfaring
12 År
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Playrix in Ireland ligger på en årlig totalkompensasjon på €83,341. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Playrix for Finansanalytiker rollen in Ireland er €80,451.

