Playrix
Playrix Lønninger

Playrixs lønn varierer fra $41,790 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $102,977 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Playrix. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $59.2K

Backend Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Videospill Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
$79.6K
Dataanalytiker
$95.9K

Dataforsker
$90.5K
Finansanalytiker
Median $80.5K
Personalavdeling
$61.5K
Produktdesigner
$41.8K
Produktleder
$43.4K
Rekrutterer
$45.5K
Programvareutviklingsleder
$103K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Playrix er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $102,977. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Playrix er $70,546.

