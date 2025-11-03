Datavitenskaper-kompensasjon in United States hos Palo Alto Networks varierer fra $173K per year for Staff Data Scientist til $528K per year for Senior Principal Data Scientist. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $500K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Palo Alto Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Data Scientist
$173K
$153K
$12.5K
$8.1K
Senior Staff Data Scientist
$257K
$184K
$49.4K
$23.1K
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Palo Alto Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
