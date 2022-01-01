Selskapskatalog
Twilio
Twilio Lønninger

Twilios lønn varierer fra $25,870 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $623,924 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Twilio. Sist oppdatert: 10/18/2025

Programvareutvikler
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Produktleder
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Programvareutviklingsleder
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Salg
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Konto Direktør

Produktdesigner
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Designer

Rekrutterer
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Markedsføring
L3 $145K
L4 $241K
Dataanalytiker
Median $142K
Salgsingeniør
Median $256K
Dataforsker
Median $303K
Finansanalytiker
Median $170K
Produktdesignleder
Median $225K
Programleder
Median $189K
Forretningsanalytiker
Median $150K
Kundeservice
Median $96K
Prosjektleder
Median $248K
Regnskapsfører
$103K

Technical Accountant

Administrativ assistent
$175K
Forretningsoperasjoner
$272K
Forretningsoperasjonsleder
$304K
Forretningsutvikling
$246K
Stabssjef
$195K
Kundeserviceoperasjoner
$220K
Kundesuksess
$75.3K
Dataforskningsleder
$89.1K
Personalavdeling
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Juridisk
$151K
Markedsføringsoperasjoner
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Løsningsarkitekt
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Teknisk programleder
$179K
Teknisk forfatter
$238K
UX-forsker
$126K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Twilio er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Twilio er Programvareutvikler at the IC6 level med en årlig totalkompensasjon på $623,924. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Twilio er $220,710.

