Onex
Onex Lønninger

Onexs lønn varierer fra $12,158 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $170,145 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Onex. Sist oppdatert: 11/28/2025

Programvareingeniør
Median $12.2K
Forretningsanalytiker
$123K
Informasjonsteknolog (IT)
$61.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Markedsføring
$88.2K
Produktdesigner
$136K
Produktleder
$110K
Salg
$121K
Løsningsarkitekt
$170K
Teknisk programleder
$21.3K
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Onex er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $170,145. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Onex er $110,223.

Andre ressurser

