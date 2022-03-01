Onex Lønninger

Onexs lønn varierer fra $12,158 i total kompensasjon per år for en Programvareingeniør på laveste nivå til $170,145 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Onex . Sist oppdatert: 11/28/2025