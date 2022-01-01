OneTrust Lønninger

Selskapskatalog
OneTrusts lønn varierer fra $11,914 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $323,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos OneTrust. Sist oppdatert: 11/28/2025

Programvareingeniør
Median $190K
Programvareutviklingsleder
Median $323K
Produktdesigner
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Regnskapsfører
$69.7K
Bedriftsutvikling
$232K
Kundeservice
$117K
Kundesuksess
$62.5K
Informasjonsteknolog (IT)
$72.9K
Ledelsesrådgiver
$63.2K
Markedsføring
$224K
Markedsføringsoperasjoner
$90.5K
Prosjektleder
Median $135K
Rekrutterer
$11.9K
Salg
$159K
Salgsingeniør
$121K
Teknisk kundeansvarlig
$97.5K
Teknisk programleder
$112K
Venturekapitalist
$62.3K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos OneTrust er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos OneTrust er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $323,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos OneTrust er $106,218.

