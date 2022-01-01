Selskapskatalog
Riverbed Technology
Riverbed Technology Lønninger

Riverbed Technologys lønn varierer fra $41,644 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $203,975 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Riverbed Technology. Sist oppdatert: 9/18/2025

$160K

Informasjonsteknolog (IT)
Median $96K
Produktleder
Median $135K
Programvareutvikler
$41.6K

Programvareutviklingsleder
$204K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Riverbed Technology er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $203,975. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Riverbed Technology er $115,500.

