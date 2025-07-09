Selskapskatalog
Minsait
Minsait Lønninger

Minsaits lønn varierer fra $23,619 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $48,536 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Minsait. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $40.2K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $31.4K
Dataanalytiker
Median $26.6K

Dataforsker
$38.3K
Informasjonsteknolog (IT)
$46.4K
Ledelsesrådgiver
$48.5K
Teknisk programleder
$23.6K
Ofte stilte spørsmål

