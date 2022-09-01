Selskapskatalog
McGraw Hill
McGraw Hill Lønninger

McGraw Hills lønn varierer fra $10,816 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $213,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos McGraw Hill. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $138K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktdesigner
Median $100K
Produktleder
Median $120K

UX-forsker
Median $100K
Programvareutviklingsleder
Median $213K
Dataforsker
$184K
Markedsføring
$180K
Salg
$10.8K
Teknisk programleder
$185K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos McGraw Hill er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $213,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos McGraw Hill er $137,500.

