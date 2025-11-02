Selskapskatalog
Lumentum
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Datavitenskaper

  • Alle Datavitenskaper lønninger

Lumentum Datavitenskaper Lønninger

Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lumentums totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Vanlig Område
Mulig Område
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 1 flere Datavitenskaper innrapporteringer hos Lumentum for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Datavitenskaper tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Datavitenskaper hos Lumentum in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$2,468,022. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lumentum for Datavitenskaper rollen in Taiwan er NT$1,694,151.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Lumentum

Relaterte selskaper

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser