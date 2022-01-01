Ciena Lønninger

Selskapskatalog
Cienas lønn varierer fra $33,419 i total kompensasjon per år for en Teknisk forfatter på laveste nivå til $275,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ciena. Sist oppdatert: 10/13/2025

$160K

Programvareutvikler
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Maskinvareingeniør
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optisk ingeniør
Median $83.1K

Programvareutviklingsleder
Median $275K
Forretningsanalytiker
$86.7K
Kundeservice
$87.3K
Dataforskningsleder
$139K
Dataforsker
$78.9K
Ledelsesrådgiver
$180K
Markedsføring
$252K
Maskiningeniør
$66.8K
Produktdesigner
$101K
Salg
Median $116K
Salgsingeniør
$150K
Løsningsarkitekt
$110K
Teknisk programleder
$95.8K
Teknisk forfatter
$33.4K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ciena er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Andre ressurser