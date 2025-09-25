Selskapskatalog
Lazer Technologies
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Lazer Technologies Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Canada hos Lazer Technologies utgjør totalt CA$203K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lazer Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Median Pakke
company icon
Lazer Technologies
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$203K
Nivå
Senior
Grunnlønn
CA$203K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Lazer Technologies?

CA$225K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Lazer Technologies in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$261,162. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lazer Technologies for Programvareutvikler rollen in Canada er CA$196,469.

Andre ressurser