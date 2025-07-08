Intellectual Ventures Lønninger

Selskapskatalog
Intellectual Venturess lønn varierer fra $183,080 i total kompensasjon per år for en Forretningsutvikling på laveste nivå til $186,428 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Intellectual Ventures. Sist oppdatert: 11/24/2025

Forretningsutvikling
$183K
Prosjektleder
$186K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Intellectual Ventures er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $186,428. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intellectual Ventures er $184,754.

