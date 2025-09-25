Selskapskatalog
Intapp
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Prosjektleder

  • Alle Prosjektleder lønninger

Intapp Prosjektleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Prosjektleder totalkompensasjonen in United States hos Intapp varierer fra $137K til $191K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intapps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$149K - $180K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$137K$149K$180K$191K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Prosjektleder innrapporteringers hos Intapp for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Prosjektleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Prosjektleder hos Intapp in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $191,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intapp for Prosjektleder rollen in United States er $136,950.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Intapp

Relaterte selskaper

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser