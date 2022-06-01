Intapp Lønninger

Intapps lønnsområde varierer fra $72,507 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $233,825 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Intapp . Sist oppdatert: 8/10/2025