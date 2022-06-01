Selskapsoversikt
Intapp
Intapp Lønninger

Intapps lønnsområde varierer fra $72,507 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $233,825 for IT-teknolog i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Intapp. Sist oppdatert: 8/10/2025

$160K

Produktdesigner
Median $108K
Produktsjef
Median $144K
Regnskapsfører
$72.5K

IT-teknolog
$234K
Markedsføring
$102K
Produktdesignsjef
$95.5K
Prosjektleder
$164K
Salg
$120K
Programvareingeniør
$119K
Programvareingeniørsjef
$129K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Intapp er IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $233,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Intapp er $119,799.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Intapp

