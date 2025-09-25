Selskapskatalog
Intapp
Intapp Information Technologist (IT) Lønninger

Den gjennomsnittlige Information Technologist (IT) totalkompensasjonen hos Intapp varierer fra $200K til $280K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Intapps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/25/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$216K - $251K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$200K$216K$251K$280K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Intapp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en jobFamilies.Information Technologist (IT) hos Intapp ligger på en årlig totalkompensasjon på $279,650. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intapp for jobFamilies.Information Technologist (IT) rollen er $199,750.

Andre ressurser