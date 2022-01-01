Selskapskatalog
Glassdoor
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Glassdoor Lønninger

Glassdoors lønn varierer fra $11,551 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $342,705 for en Markedsføringsoperasjoner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Glassdoor. Sist oppdatert: 9/1/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $192K
Programvareutviklingsleder
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dataforsker
Median $190K
Produktdesigner
Median $153K
UX-forsker
Median $254K
Forretningsoperasjonsleder
$205K
Kundesuksess
$122K
Dataanalytiker
$129K
Dataforskningsleder
$250K
Markedsføringsoperasjoner
$343K
Programleder
$279K
Prosjektleder
$110K
Salg
$11.6K
Teknisk programleder
$139K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Glassdoor er Markedsføringsoperasjoner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $342,705. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Glassdoor er $192,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Glassdoor

Relaterte selskaper

  • Udacity
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Indeed
  • Collective Health
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser