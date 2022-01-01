Selskapskatalog
Collective Health Lønninger

Collective Healths lønn varierer fra $65,325 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $502,500 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Collective Health. Sist oppdatert: 10/13/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $195K
Produktleder
Median $138K
Programvareutviklingsleder
Median $250K

Forretningsoperasjonsleder
$97.5K
Forretningsanalytiker
$65.3K
Dataanalytiker
$88.4K
Dataforsker
$124K
Finansanalytiker
$149K
Produktdesigner
$170K
Salg
$503K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
Options

Hos Collective Health er Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Collective Health er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $502,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Collective Health er $143,625.

