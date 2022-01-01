GameStop Lønninger

GameStops lønn varierer fra $35,183 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $165,825 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GameStop. Sist oppdatert: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.
5%
ÅR 1
15%
ÅR 2
40%
ÅR 3
40%
ÅR 4
Hos GameStop er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
5% opptjenes i 1st-ÅR (5.00% årlig)
15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)
40% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% halvårlig)
40% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% halvårlig)
Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.