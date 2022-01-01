Selskapskatalog
GameStop
GameStop Lønninger

GameStops lønn varierer fra $35,183 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $165,825 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos GameStop. Sist oppdatert: 8/27/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $135K
Forretningsanalytiker
$149K
Dataanalytiker
$166K

Dataforsker
$161K
Markedsføringsoperasjoner
$48.5K
Maskiningeniør
$119K
Produktleder
$133K
Programleder
$154K
Salg
$35.2K
Opptjeningsplan

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos GameStop er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 5% opptjenes i 1st-ÅR (5.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 3rd-ÅR (20.00% halvårlig)

  • 40% opptjenes i 4th-ÅR (20.00% halvårlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos GameStop er Dataanalytiker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $165,825. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos GameStop er $135,000.

