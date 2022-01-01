Selskapsoversikt
Grubhub
Grubhub Lønninger

Grubhubs lønnsområde varierer fra $19,632 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $320,000 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Grubhub. Sist oppdatert: 8/19/2025

$160K

Programvareingeniør
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Pålitelighetsingeniør

Produktsjef
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Programvareingeniørsjef
Median $320K

Dataanalytiker
Median $150K
Forretningsanalytiker
Median $95K
Dataanalytiker
Median $140K
Datavitensskapssjef
Median $185K
Regnskapsfører
$126K
Forretningsdrift
$296K
Driftssjef
$125K
Finansanalytiker
$87.6K
Personal
$74.6K
Markedsføring
$51K
Markedsføringsoperasjoner
$103K
Partnerkonsulent
$115K
Produktdesigner
$19.6K
Programsjef
$160K
Rekrutterer
$101K
Salg
$128K
Løsningsarkitekt
$85.6K

Dataarkitekt

Teknisk programsjef
$101K
UX-forsker
$98K
Vestingplan

40%

ÅR 1

30%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Grubhub er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 40% opptjenes i 1st-ÅR (40.00% årlig)

  • 30% opptjenes i 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (3.75% kvartalsvis)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Grubhub er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Grubhub er Programvareingeniørsjef med en årlig total kompensasjon på $320,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Grubhub er $127,379.

Andre ressurser