Fullscript
Fullscript
Fullscript Lønninger

Fullscripts lønnsområde varierer fra $55,164 i total kompensasjon årlig for Markedsføring i nedre ende til $127,104 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Fullscript. Sist oppdatert: 8/15/2025

$160K

Programvareingeniør
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Produktdesigner
Median $74.3K

UX-designer

Finansanalytiker
$61.2K

Markedsføring
$55.2K
Programvareingeniørsjef
$119K
Den høyest betalende rollen rapportert hos Fullscript er Programvareingeniør at the L5 level med en årlig total kompensasjon på $127,104. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Fullscript er $87,534.

