Løsningsarkitekt-kompensasjon in Canada hos Ericsson varierer fra CA$143K per year for JS6 til CA$157K per year for JS7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$158K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ericssons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
