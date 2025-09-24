Programvareutvikler-kompensasjon in Sweden hos Ericsson varierer fra SEK 426K per year for JS4 til SEK 945K per year for JS8. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Sweden utgjør totalt SEK 690K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ericssons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
