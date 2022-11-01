Selskapsoversikt
Draup
Draup Lønninger

Draups lønnsområde varierer fra $2,289 i total kompensasjon årlig for Regnskapsfører i nedre ende til $21,689 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Draup. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Ledelseskonsulent
Median $9.6K
Programvareingeniør
Median $21.7K
Regnskapsfører
$2.3K

Forretningsanalytiker
$14.1K
Forretningsutvikling
$3.8K
Dataanalytiker
$3.8K
Personal
$3.1K
Markedsføring
$3.8K
Venturekapitalist
$8.1K

Analytiker

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Draup er Programvareingeniør med en årlig total kompensasjon på $21,689. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Draup er $3,798.

Andre ressurser