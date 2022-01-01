Selskapsoversikt
DraftKings Lønninger

DraftKingss lønnsområde varierer fra $86,028 i total kompensasjon årlig for Rekrutterer i nedre ende til $302,625 for Programvareingeniørsjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i DraftKings. Sist oppdatert: 8/18/2025

$160K

Programvareingeniør
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend programvareingeniør

Full-stack programvareingeniør

Dataingeniør

Pålitelighetsingeniør

Programvareingeniørsjef
L7 $249K
L6 $303K
Produktsjef
L8 $205K
L7 $193K

Forretningsanalytiker
Median $112K
Dataanalytiker
Median $175K
Dataanalytiker
Median $90K
Produktdesigner
Median $148K
Datavitensskapssjef
$265K
Finansanalytiker
$159K
Markedsføring
$124K
Programsjef
$92.5K
Rekrutterer
$86K
Vestingplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos DraftKings er RSUs underlagt en 4-års vestingplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

FAQ

The highest paying role reported at DraftKings is Programvareingeniørsjef at the L6 level with a yearly total compensation of $302,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DraftKings is $175,000.

Andre ressurser