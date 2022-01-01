ConocoPhillips Lønninger

ConocoPhillipss lønn varierer fra $80,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $402,000 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ConocoPhillips . Sist oppdatert: 10/15/2025