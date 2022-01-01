Selskapskatalog
ConocoPhillips
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

ConocoPhillips Lønninger

ConocoPhillipss lønn varierer fra $80,000 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $402,000 for en Forretningsutvikling på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ConocoPhillips. Sist oppdatert: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Programvareutvikler
Median $80K
Regnskapsfører
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Forretningsanalytiker
$88.8K
Forretningsutvikling
$402K
Kjemisk ingeniør
$121K
Dataforsker
$287K
Finansanalytiker
$174K
Geologisk ingeniør
$275K
Maskiningeniør
$279K
Produktleder
$127K
Teknisk programleder
$212K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ConocoPhillips er Forretningsutvikling at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $402,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ConocoPhillips er $150,499.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ConocoPhillips

Relaterte selskaper

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser