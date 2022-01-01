Selskapskatalog
General Motors
General Motors Lønninger

General Motorss lønn varierer fra $44,446 i total kompensasjon per år for en Ledelsesrådgiver på laveste nivå til $277,400 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos General Motors. Sist oppdatert: 9/13/2025

$160K

Programvareutvikler
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobil Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Systemingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Dataforsker
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Maskinvareingeniør
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Innebygd Maskinvare Ingeniør

Maskiningeniør
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Produksjonsingingeniør

CAE Ingeniør

Produktleder
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produktdesigner
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Designer

Løsningsarkitekt
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Dataarkitekt

Sky Arkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Forretningsanalytiker
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informasjonsteknolog (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Programvareutviklingsleder
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Teknisk programleder
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Prosjektleder
L6 $114K
L7 $143K
Programleder
L6 $128K
L7 $160K
Finansanalytiker
L5 $98.9K
L6 $110K
Kontrollingeniør
L5 $94K
L6 $115K
Markedsføring
Median $120K
Rekrutterer
Median $200K
Forretningsutvikling
Median $148K
Dataanalytiker
Median $123K
Regnskapsfører
Median $100K

Teknisk Regnskapsfører

Cybersikkerhetsanalytiker
Median $100K
Dataforskningsleder
Median $200K
Grafisk designer
Median $135K
Personalavdeling
Median $102K
Salg
Median $100K
Administrativ assistent
$60.5K
Forretningsoperasjonsleder
$225K
Bedriftsutvikling
$86.2K
Kundeservice
$135K
Elektroingeniør
$137K
Juridisk
$116K
Ledelsesrådgiver
$44.4K
Markedsføringsoperasjoner
$89.6K
Materialingeniør
$213K
Optisk ingeniør
$198K
UX-forsker
$149K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos General Motors er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos General Motors er Programvareutviklingsleder at the L9 level med en årlig totalkompensasjon på $277,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos General Motors er $130,446.

