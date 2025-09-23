Selskapskatalog
Comcast
Comcast Stabssjef Lønninger

Den gjennomsnittlige Stabssjef totalkompensasjonen in United States hos Comcast varierer fra $70K til $99.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Comcasts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$80.2K - $93.9K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

15%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

40%

ÅR 5

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 15% opptjenes i 1st-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 2nd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 3rd-ÅR (15.00% årlig)

  • 15% opptjenes i 4th-ÅR (15.00% årlig)

  • 40% opptjenes i 5th-ÅR (40.00% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU + Options

Hos Comcast er RSU + Options underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Stabssjef hos Comcast in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $99,860. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Comcast for Stabssjef rollen in United States er $69,987.

