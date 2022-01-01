Selskapskatalog
Disney
Disney Lønninger

Disneys lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $477,667 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Disney. Sist oppdatert: 9/3/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Nettutvikler

Produktleder
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Produktdesigner
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Designer

Programvareutviklingsleder
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finansanalytiker
Median $109K
Dataforsker
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Dataanalytiker
Median $120K
Teknisk programleder
Median $180K
Prosjektleder
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Forretningsanalytiker
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $158K
Salg
Median $99.5K

Kontomanager

Dataforskningsleder
Median $400K
Programleder
Median $180K
Produktdesignleder
Median $328K
Løsningsarkitekt
Median $416K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

UX-forsker
Median $158K
Kundeservice
Median $60K
Personalavdeling
Median $140K
Regnskapsfører
Median $85K

Teknisk Regnskapsfører

Forretningsutvikling
Median $165K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $178K
Markedsføringsoperasjoner
Median $150K
Rekrutterer
Median $115K
Administrativ assistent
$50.3K
Forretningsoperasjoner
$296K
Forretningsoperasjonsleder
$53.6K
Kontrollingeniør
$93.5K
Bedriftsutvikling
$226K
Grafisk designer
$90.5K
Maskinvareingeniør
$85.6K
Juridisk
Median $266K
Ledelsesrådgiver
$86.2K
Markedsføring
$209K

Produktmarkedsføring Manager

Totale belønninger
$148K
Risikokapitalist
$95.9K

Analytiker

Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Disney er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Disney er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårlig)

  • 34% opptjenes i 3rd-ÅR (17.00% halvårlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Disney er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Disney er Produktleder at the P7 level med en årlig totalkompensasjon på $477,667. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Disney er $158,000.

