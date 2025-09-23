Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Citadel varierer fra $405K per year for L1 til $608K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $525K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
