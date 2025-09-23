Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Citadel varierer fra $405K per year for L1 til $608K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $525K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Citadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
(Inngangsnivå)
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Vis 1 flere nivåer
$160K

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Citadel?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Systemingeniør

Kvantitativ Utvikler

Ofte stilte spørsmål

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Programvareutvikler sa Citadel in United States ay may taunang kabuuang bayad na $875,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Citadel para sa Programvareutvikler role in United States ay $500,000.

