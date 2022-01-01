Selskapskatalog
Ramp
Ramp Lønninger

Ramps lønn varierer fra $76,380 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $595,400 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Ramp. Sist oppdatert: 10/25/2025

Programvareutvikler
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktdesigner
Median $189K

UX Designer

Nettdesigner

Rekrutterer
Median $135K

Produktleder
Median $275K
Markedsføring
Median $200K

Produktmarkedsføring Manager

Forretningsoperasjoner
$149K
Forretningsanalytiker
$261K
Kundeservice
$76.4K
Dataforsker
$161K
Personalavdeling
$333K
Salg
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Programvareutviklingsleder
$269K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ramp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Ramp er Programvareutvikler at the Staff Software Engineer level med en årlig totalkompensasjon på $595,400. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ramp er $259,416.

