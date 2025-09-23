Selskapskatalog
Cirrus Logic
  • Lønninger
  • Elektroingeniør

  • Alle Elektroingeniør lønninger

Cirrus Logic Elektroingeniør Lønninger

Elektroingeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos Cirrus Logic utgjør totalt $250K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Cirrus Logics totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Totalt per år
$250K
Nivå
L6
Grunnlønn
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
21 År
Hva er karrierenivåene hos Cirrus Logic?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Elektroingeniør hos Cirrus Logic in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $308,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Cirrus Logic for Elektroingeniør rollen in United States er $175,000.

Andre ressurser