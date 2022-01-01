Intel Lønninger

Intels lønn varierer fra $36,403 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $818,056 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Intel. Sist oppdatert: 10/21/2025
Maskinlæring Ingeniør
Backend Programvareingeniør
Full-Stack Programvareingeniør
Nettverksингениør
Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør
Dataingeniør
Produksjon Programvareingeniør
Sikkerhet Programvareingeniør
DevOps Ingeniør
Nettsted Pålitelighet Ingeniør
Krypto Ingeniør
Systemingeniør
Videospill Programvareingeniør
Forskningsvitenskapsmann
AI Forsker
AI Ingeniør
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
Hos Intel er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:
33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)
33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Intel er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)
