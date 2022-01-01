Selskapskatalog
Intel Lønninger

Intels lønn varierer fra $36,403 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $818,056 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Intel. Sist oppdatert: 10/21/2025

Programvareutvikler
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Nettverksингениør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Sikkerhet Programvareingeniør

DevOps Ingeniør

Nettsted Pålitelighet Ingeniør

Krypto Ingeniør

Systemingeniør

Videospill Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

AI Forsker

AI Ingeniør

Embedded Systems Software Engineer

Maskinvareingeniør
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produktleder
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Dataforsker
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Teknisk programleder
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Teknisk Prosjekt Manager

Programvareutviklingsleder
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Maskiningeniør
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Løsningsarkitekt
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Markedsføring
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produktmarkedsføring Manager

Produktdesigner
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finansanalytiker
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programleder
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kjemisk ingeniør
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektroingeniør
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Forretningsanalytiker
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Personalavdeling
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materialingeniør
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Salg
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Felt Salgsmanager

Kontomanager

Forretningsutvikling
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Forretningsoperasjoner
Median $151K
Forretningsoperasjonsleder
Median $201K
Dataforskningsleder
Median $262K
Optisk ingeniør
Median $239K
Produktdesignleder
Median $290K
Prosjektleder
Median $57.8K
Regnskapsfører
Median $137K

Technical Accountant

Administrativ assistent
Median $95.2K
Grafisk designer
Median $235K
Salgsingeniør
Median $201K
Juridisk
Median $300K
Stabssjef
$220K
Byggingeniør
$231K

Construction Engineer

Kontrollingeniør
$230K
Kundeservice
$103K
Dataanalytiker
$71.7K
Fasilitetssjef
$118K
Motedesigner
$76.4K
Industridesigner
$156K
Ledelsesrådgiver
$120K
MEP-ingeniør
$180K
Prompt Engineer
$469K
Rekrutterer
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Teknisk forfatter
$44.2K
UX-forsker
$37.7K
Risikokapitalist
$166K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Intel er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Intel er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Intel er Programvareutvikler at the Fellow level med en årlig totalkompensasjon på $818,056. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Intel er $188,939.

Andre ressurser