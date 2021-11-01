Certify Lønninger

Selskapsoversikt
Certifys lønnsområde varierer fra $51,618 i total kompensasjon årlig for Kundeserviceoperasjoner i nedre ende til $252,461 for Salg i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Certify. Sist oppdatert: 8/17/2025

$160K

Programvareingeniør
Median $97.7K
Produktsjef
Median $170K
Forretningsanalytiker
$121K

Kundeservice
$51.7K
Kundeserviceoperasjoner
$51.6K
Dataanalytiker
$159K
Markedsføringsoperasjoner
$99.5K
Produktdesigner
$106K
Salg
$252K
Programvareingeniørsjef
$226K
FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Certify, ir Salg at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $252,461. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Certify, ir $113,063.

