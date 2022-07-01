Selskapsoversikt
Capital Rx
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

Capital Rx Lønninger

Capital Rxs lønnsområde varierer fra $122,640 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $150,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Capital Rx. Sist oppdatert: 8/13/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Median $150K

Full-stack programvareingeniør

Dataanalytiker
$131K
Produktdesigner
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Produktsjef
$136K
Salg
$146K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

The highest paying role reported at Capital Rx is Programvareingeniør with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital Rx is $135,675.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for Capital Rx

Relaterte selskaper

  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser