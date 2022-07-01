Capital Rx Lønninger

Capital Rxs lønnsområde varierer fra $122,640 i total kompensasjon årlig for Produktdesigner i nedre ende til $150,000 for Programvareingeniør i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Capital Rx . Sist oppdatert: 8/13/2025