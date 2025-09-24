Selskapskatalog
Maskinvareingeniør-kompensasjon in Germany hos Bosch Global varierer fra €81.2K per year for EG12 til €99.1K per year for EG16. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €100K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Bosch Globals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
EG12
€81.2K
€75.8K
€0
€5.5K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.9K
€88.8K
€0
€9.1K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Inkluderte stillinger

ASIC Engineer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskinvareingeniør hos Bosch Global in Germany ligger på en årlig totalkompensasjon på €121,373. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Bosch Global for Maskinvareingeniør rollen in Germany er €101,371.

Andre ressurser